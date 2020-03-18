Границы Казахстана от провоза опасных продуктов усиленно охраняют

32 ветеринарных контрольных поста были установлены вдоль границы с РФ и Кыргызской Республикой для усиления ветконтроля при перемещении товаров на территории ЕАЭС.

В Казахстан на текущий момент функционируют 63 ветеринарно-контрольных поста, на них служат 228 государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, передает zakon.kz.

Как сообщили в Минсельхозе, 32 ветеринарных контрольных поста были установлены вдоль границы с РФ и Кыргызской Республикой для усиления ветконтроля при перемещении товаров на территории ЕАЭС.

Также их установка была связана с нестабильной обстановкой по болезням животных в Кыргызстане и созданием пунктов предварительного уведомления (ППУ) на российской стороне границы.

С начала 2020 года на этих 32-х дополнительных ВКП досмотрено 19,5 тысяч тонн товаров, перевозившихся на 2 663 автомобилях, почти миллион голов животных и птиц, 32,3 млн куриных яйц. В результате инспекторами возвращено 93 автомобиля и наложены штрафы на общую сумму 835 065 тенге.

Помимо этого, в Казахстане имеется 31 внешний пост, установленный вдоль государственной границы с Узбекистаном и КНР (14 - на автопереходах, 6 – на железной дороге, 2 – в морских портах, 9 – в международных аэропортах).

На этих постах проведение документарного и физического контроля осуществляется 88 государственными ветеринарно-санитарными инспекторами.

По состоянию на 16 марта 2020 года на внешних постах досмотрено 1 286 автотранспортных средств, 766 единиц железнодорожного транспорта, 55 морских сухогрузов. Составлено 6 протоколов об административных правонарушений (за провоз грузов без сопроводительных ветеринарных документов, отсутствие ветеринарного разрешения, не соблюдение маршрута следования, отсутствие акта дезинфекции, отсутствие наличия ушных бирок и т.д.) на общую сумму 79 530 тенге, в 25 случаях автотранспортные средства с подконтрольными грузами возвращены в страны-отправители.

На всех 63 контрольно-пропускных пунктах ветеринарные инспекторы заполняют акты досмотра грузов в автоматическом режиме и передают их в информационную систему Министерства сельского хозяйства РК.

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