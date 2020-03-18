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Кто из госслужащих может первым перейти на дистанционную работу

Оплата труда во время дистанционной работы должна оплачиваться в полном объеме.

Фото : pixabay.com18 марта 2020, 12:18

Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала, кто из госслужащих может первым перейти на дистанционную работу, передает корреспондент zakon.kz.

Оплата их труда урегулировано трудовым законодательством. Оно будет оплачиваться в полном объеме. Во-вторых, каждый руководитель госорганов будет сам решать кого направлять на дистанционную работу. Это именно те госслужащие, которые занимаются аналитикой, готовят ответы на запросы, проекты готовит. Это все можно в онлайн режиме осуществлять, — сообщила Жаилганова.

По ее словам, в зависимости от функций госслужащего первый руководитель госоргана может самостоятельно определять лиц, которые перейдут на работу в дистанционном режиме.

На самом деле каждый госорган самостоятельно решает вопрос о переходе на дистанционный режим работы. Но уже есть установка главы государства об этом. Я бы рекомендовала чем быстрее это реализуется, тем лучше для здоровья госслужащих и функционирования госаппарата, — добавила глава Агентства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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