Оплата труда во время дистанционной работы должна оплачиваться в полном объеме.

Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала, кто из госслужащих может первым перейти на дистанционную работу, передает корреспондент zakon.kz.

Оплата их труда урегулировано трудовым законодательством. Оно будет оплачиваться в полном объеме. Во-вторых, каждый руководитель госорганов будет сам решать кого направлять на дистанционную работу. Это именно те госслужащие, которые занимаются аналитикой, готовят ответы на запросы, проекты готовит. Это все можно в онлайн режиме осуществлять, — сообщила Жаилганова.

По ее словам, в зависимости от функций госслужащего первый руководитель госоргана может самостоятельно определять лиц, которые перейдут на работу в дистанционном режиме.

На самом деле каждый госорган самостоятельно решает вопрос о переходе на дистанционный режим работы. Но уже есть установка главы государства об этом. Я бы рекомендовала чем быстрее это реализуется, тем лучше для здоровья госслужащих и функционирования госаппарата, — добавила глава Агентства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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