Кто из госслужащих может первым перейти на дистанционную работу
Оплата труда во время дистанционной работы должна оплачиваться в полном объеме.
Фото : pixabay.com18 марта 2020, 12:18
Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова рассказала, кто из госслужащих может первым перейти на дистанционную работу, передает корреспондент zakon.kz.
Оплата их труда урегулировано трудовым законодательством. Оно будет оплачиваться в полном объеме. Во-вторых, каждый руководитель госорганов будет сам решать кого направлять на дистанционную работу. Это именно те госслужащие, которые занимаются аналитикой, готовят ответы на запросы, проекты готовит. Это все можно в онлайн режиме осуществлять, — сообщила Жаилганова.
По ее словам, в зависимости от функций госслужащего первый руководитель госоргана может самостоятельно определять лиц, которые перейдут на работу в дистанционном режиме.
На самом деле каждый госорган самостоятельно решает вопрос о переходе на дистанционный режим работы. Но уже есть установка главы государства об этом. Я бы рекомендовала чем быстрее это реализуется, тем лучше для здоровья госслужащих и функционирования госаппарата, — добавила глава Агентства.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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