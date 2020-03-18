О режиме работы поликлиник Алматы рассказал Тлеухан Абилдаев

Медорганизации работают по старому графику.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что поликлиники и больницы города будут работать в прежнем графике, передает zakon.kz.

Он отметил, что въезд в город тем, кто нуждается в лечении в Алматы, будет разрешен.

В целом медорганизации работают по старому графику, поликлиники тоже принимают население.

Поликлиники, по словам Абилдаева, не будут перепрофилированы для больных коронавирусом. Но есть стационары, которые есть будут изыматься, перепрофилироваться под провизорные койки, некоторые стационары запланированы под карантинные койки.

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