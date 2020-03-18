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Упавший с крыши снег убил мужчину в ВКО

От полученных травм он скончался на месте.

Фото : YouTube18 марта 2020, 13:30

В ВКО снег упал с крыши на мужчину и убил его, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, 17 марта в Восточно-Казахстанской области в селе Чапаево Алтайского района с крыши одноэтажного жилого дома произошел сход снежной массы на хозяина дома, 1962 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД рекомендует гражданам своевременно удалять снег с крыш, и также с дворовых территорий.


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