Иногородним на выезд из Алматы отвели 72 часа

Необходимо начать осуществление уже сейчас.

Всем алматинцам,которые находятся за пределами города, отводится 72 часа на въезд в город, передает zakon.kz.

Всем алматинцам за пределами города отводится 72 часа на въезд в город. Такие же правила для тех, кто хочет покинуть Алматы. 22 марта в 00.00 блокпосты будут закрыты, - сообщил первый заместитель акима, Ерлан Кожагапанов.

Он попросил начать осуществление уже сейчас.

Сохраняйте спокойствие. Не препятствуйте обработке. Ситуация сейчас крайне непростая. Перемещения разрешены. Главное, чтобы не было массовых передвижений, - сказал он.

Кожагапанов призвал заниматься своими делами и самоизолироваться.

Сегодня очень много поступало вопросов от работодателей. Очень много работает людей у нас из других регионов. Я в своем выступлении об этом сказал, нужно сегодня всем ехать по домам. Те люди, которые живут не в Алматы должны направиться в свои регионы, заниматься своими домашними делами, - заключил он.

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