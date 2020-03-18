Военные будут охранять казахстанцев в период карантина

Это важный компонент организационных мероприятий, который позволит упорядочить хаотичность передвижения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране.

Военные готовы оказывать помощь в охране здоровья казахстанцев в период введения карантина в городах Нур-Султан и Алматы, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Военные и медицинские учреждения приведены к готовности оказать необходимую помощь в охране здоровья граждан. Для этого сформированы 24 врачебно-сестринские бригады, организована взаимодействие с министерством здравоохранения, — сообщил Дандыбаев.

Он добавил, что заблаговременная подготовка позволила мобилизовать и привести в состояние готовности силы и средства.

Так, по его словам, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подразделения биологической защиты вооруженных сил приступили к проведению дезинфекции территории и объектов с использованием спецтехники и оборудования.

Совместно с органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и усилении блокпостов по границам карантинных зон городов Нур-Султан и Алматы. Это важный компонент организационных мероприятий, который позволит упорядочить хаотичность передвижения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Армия всегда действует в интересах народа, безопасности граждан и государства, — отметил замглавы министра обороны.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!