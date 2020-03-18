Самолет из Минска сел в Караганде, пассажиры на карантине

На борту находились 67 человек.

Летевший в Нур-Султан самолет из Минска посадили в аэропорту Караганды. На борту находились 67 человек, они переведены на карантин, сообщает zakon.kz.

Самолет из Минска сегодня в четыре утра сел в Караганде. Было поручение правительства, которое мы выполнили. На борту находились 67 человек, они переведены на карантин, - сообщили Sputnik Казахстан в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

В Беларуси к настоящему времени выявлен 51 заболевший коронавирусом.

Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин с 19 марта. В Казахстане 36 случаев заражения коронавирусом.

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