Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса

Об этом сообщили организаторы международного музыкального конкурса

18 марта стало известно, что Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

За последние несколько недель мы изучили много альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни "Евровидение". Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о невозможности проведения мероприятия, как планировалось, — говорится в заявлении музыкального конкурса.

В настоящее время обсуждается возможность проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.

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