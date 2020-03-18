Евровидение-2020 отменено из-за коронавируса
Об этом сообщили организаторы международного музыкального конкурса
Фото : NewsOne18 марта 2020, 19:51
18 марта стало известно, что Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.
За последние несколько недель мы изучили много альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни "Евровидение". Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о невозможности проведения мероприятия, как планировалось, — говорится в заявлении музыкального конкурса.
В настоящее время обсуждается возможность проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году.
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