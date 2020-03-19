Девушка упала с моста на проезжую часть в Алматы

Случайным очевидцем стал пассажир автомобиля, снимавший видео на смартфон из окна автомобиля.

Инцидент произошел в первом часу ночи 19 марта текущего года, сообщает zakon.kz.

Случайным очевидцем стал пассажир автомобиля, ехавшего по улице Толе би, на мосту рядом с улицей Орманова. Парень снимал видео на смартфон из окна автомобиля. Он и заметил, как на проезжей части кто-то лежит.

Водитель остановил машину, парни вызвали скорую. Девушку, остававшуюся в сознании, они просили не двигаться, чтобы не ухудшить ее состояние.

Видео происшествия опубликовано в Instagram almaty_kris_p.

Предположительно девушка прыгнула или случайно упала с моста. Как утверждают очевидцы, в дальнейшем ее забрала скорая.

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