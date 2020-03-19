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В Казахстане зафиксирована рассылка о коронавирусе с содержанием вредоносного вируса

Рассылка о профилактике коронавируса содержит компьютерный вирус.

Фото : remont-map19 марта 2020, 07:26

Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT была выявлена рассылка с содержанием вредоносного программного обеспечения, сообщает zakon.kz.

Был зафиксирован случай рассылки спама с содержанием вредоносного программного обеспечения, который является трояном AGENTTESLA. Первичный анализ показал, что вирус собирает данные пользователя и отправляет их на электронный адрес злоумышленника, а именно: данные учетной записи, версию операционной системы, модель и частоту процессора.

Рассылка осуществлялась с электронной почты sofian@cahayapack.com.my и темой письма: COVID-19 UPDATE // BUSINESS CONTINUITY PLAN ANNOUNCEMENT STARTING MARCH 2020.

Для обеспечения информационной безопасности населения страны, в случае получения подозрительной рассылки содержащих приложение, спама, фишинговых ресурсов, просим направлять сообщение https://cert.gov.kz/notify-incident или https://t.me/kzcert, а также обращаться по круглосуточному номеру 1400.Экспертами Службы KZ-CERT ведется дополнительное исследование данного вредоносного программного обеспечения. По итогам расследования будет предоставлена дополнительная информация.


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