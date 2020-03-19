В аэропортах Нур-Султана и Алматы с 22 марта приостановят пассажирские авиарейсы
Это связано с введением карантина в этих городах.
Фото : mail.kz19 марта 2020, 09:21
В связи с вводом карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 00:00 22 марта будут приостановлены пассажирские авиарейсы в/из аэропортов, за исключением грузовых и международных авиарейсов, передает zakon.kz.
Как сообщили в МИИР РК, возврат полной стоимости билетов пассажирам, отказавшимся от перелетов в период действия ЧП, будет обеспечен независимо от срока обращения.
Если вы планируете вернуться домой транзитом через Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Атырау, уточняйте, пожалуйста, информацию по условиям въезда.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012388-83b9d1392f758a30d7115024daf81918
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...