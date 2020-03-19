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В аэропортах Нур-Султана и Алматы с 22 марта приостановят пассажирские авиарейсы

Это связано с введением карантина в этих городах.

Фото : mail.kz19 марта 2020, 09:21

В связи с вводом карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 00:00 22 марта будут приостановлены пассажирские авиарейсы в/из аэропортов, за исключением грузовых и международных авиарейсов, передает zakon.kz.

Как сообщили в МИИР РК, возврат полной стоимости билетов пассажирам, отказавшимся от перелетов в период действия ЧП, будет обеспечен независимо от срока обращения.

Если вы планируете вернуться домой транзитом через Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Атырау, уточняйте, пожалуйста, информацию по условиям въезда.


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