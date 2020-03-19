Ташкент и Алматы попали в десятку самых дешевых городов мира

Первые места в рейтинге самых дорогих городов в мире по-прежнему занимают Гонконг и Сингапур, но в этом году к ним присоединился японский город Осака.

The Economist Intelligence Unit опубликовал свежий рейтинг "Стоимость жизни в мире 2020", который отслеживает цены на жилье, транспорт, продукты питания, одежду, связь и другие необходимые расходы в крупнейших мегаполисах мира. Алматы и столица Узбекистана Ташкент в нем занимают последние места рейтинга уже третий год подряд, передает zakon.kz.

Первые места в рейтинге самых дорогих городов в мире по-прежнему занимают Гонконг и Сингапур, но в этом году к ним присоединился японский город Осака, пишет centralasia.

Зато среди самых дешевых для жизни городов мира в этом году оказались столица Узбекистана Ташкент (132-е место) и второй по величине город Казахстана Алматы: он занял 131-е место. Жить в них оказалось дешевле, чем в Буэнос-Айресе, пакистанском Карачи, венесуэльском Каракасе или индийском Бангалоре.

Авторы исследования особенно отмечают, что в Ташкенте и Алматы дешевые продукты питания. Цена килограмма хлеба в Ташкенте, к примеру, составляет всего $1,05, а в Алматы – $0,96, при том, что в соседнем по рейтингу аргентинском Буэнос-Айресе похожий хлеб стоит уже $3,32.

Дешевы в Казахстане и Узбекистане также услуги, например стрижка у парикмахера, и одежда.





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