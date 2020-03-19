Курс доллара вырос до 448,50 на торгах

Со вчерашних торгов доллар вырос на 8,94 тенге.

Курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 11 утра составил 448,50 тенге, сообщает zakon.kz.

Со вчерашних торгов доллар вырос на 8,94 тенге.

Между тем большинство обменных пунктов по-прежнему не продают валюту, в некоторых курс доллара на продажу составляет 471,5-472 тенге.

Ранее в Нацбанке сообщили, что за прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14%, и более, чем на 60% с начала года. Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабел за день на 7.3%, а с начала года более, чем на 30%.

В связи с чем было принято решение проведить торги по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона.

"Решение о проведении торгов в виде Франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке", - отметили в заявлении Нацбанк и KASE.

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