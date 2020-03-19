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Вокруг Алматы дополнительно выставлено 82 блокпоста

Ситуация с карантином под контролем.

Фото : Пресс-служба главы Жетысу19 марта 2020, 11:45

Аким Алматинской области Амандык Баталов провёл селекторное совещание с акимом города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым о текущей ситуации на блокпостах при выездах из мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба главы Жетысу, ситуация с карантином под контролем.

Вчера вечером мы ознакомились с состоянием дел на местах. Блокпосты выставлены и оснащены всеми необходимыми оборудованиями. В свою очередь, на территории области в радиусе пяти километров от границы города на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов выставили дополнительно 82 блокпоста. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Сотрудники районных и сельских акиматов выставлены на дежурство и проводят разъяснительную работу с населением,- отметил Амандык Баталов.

Со стороны жителей есть понимание, что это вынужденная мера для обеспечения безопасности общества. Карантин позволит прервать цепочку распространения вируса и работать на упреждение.


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