Акимат Алматы опроверг рассылку с адресами очагов заражения коронавирусом

Это фейк, сказали в акимате.

Акимат Алматы опроверг рассылаемую в WhatsApp информацию об очагах заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

В сообщении, которое рассылают в мессенджере, говорится, что в микрорайоне Баганашыл, Алтай 1, на пересечении улиц Гоголя-Сейфуллина, Гоголя-Кунаева, ЖК Сункар есть очаги заражения коронавирусом.







Это фэйк. Опровергаю, - сказал пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

Корреспондент zakon.kz проехал по одному из указанных в рассылке адресов - ЖК в Медеуском районе. На территории расположено элитное жилье, никакого оцепления или активности спецслужб там нет.

Вот так выглядит еще один дом в Алмалинском районе, указанный в рассылке.

На данный час в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане - 25. Всего в стране зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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