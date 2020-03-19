Акимат Алматы опроверг рассылку с адресами очагов заражения коронавирусом
Это фейк, сказали в акимате.
Акимат Алматы опроверг рассылаемую в WhatsApp информацию об очагах заражения коронавирусом, передает zakon.kz.
В сообщении, которое рассылают в мессенджере, говорится, что в микрорайоне Баганашыл, Алтай 1, на пересечении улиц Гоголя-Сейфуллина, Гоголя-Кунаева, ЖК Сункар есть очаги заражения коронавирусом.
Это фэйк. Опровергаю, - сказал пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.
Корреспондент zakon.kz проехал по одному из указанных в рассылке адресов - ЖК в Медеуском районе. На территории расположено элитное жилье, никакого оцепления или активности спецслужб там нет.
Вот так выглядит еще один дом в Алмалинском районе, указанный в рассылке.
На данный час в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане - 25. Всего в стране зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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