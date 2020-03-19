ЦОНы Нур-Султана и Алматы переходят на новый режим работы

Они не будут оказывать услуги, которые можно получить онлайн.

Фото : qogam.gov.kz

ЦОНы Нур-Султана и Алматы переходят на усеченный режим работы в период ЧП, сообщает zakon.kz. О нововведениях в столичных и алматинских ЦОНах на своей странице в facebook написал Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев. ЦОНы будут работать до 17.00. Они не будут оказывать услуги, которые можно получить онлайн либо нужно забрать результат услуги. Будут доступны только услуги, среди которых - получение паспортов и удостоверений личности, выдача, назначение пенсий и различных видов пособий (ссылка на список в первом комментарии). Остальные услуги, а это 80% госуслуг, пожалуйста, получайте онлайн. Мы усилили работу кол-центра 1414. Сотрудники ЦОН будут дистанционно помогать вам получать необходимые госуслуги самостоятельно. Отложите свой поход в ЦОН, если в этом нет острой необходимости Берегите себя и своих близких! – написал Аскар Жумагалиев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке