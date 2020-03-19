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Около 600 авиарейсов из Алматы и Нур-Султана приостановят с 22 марта

Людей просят не выезжать в аэропорты городов Нур-Султан и Алматы, начиная с 00:00 часов 22 марта 2020 года.

Фото : pixabay.com19 марта 2020, 17:13

​Во исполнение решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан с 00:00 часов 22 марта 2020 года приостанавливаются регулярные и нерегулярные (чартерные) пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы за исключением международных и грузовых рейсов, передает zakon.kz.

По информации Комитета гражданской авиации МИИР РК, из столицы Казахстана будет приостановлено 320 регулярных рейсов в неделю по 16 внутренним маршрутам в города Алматы, Балхаш, Талдыкорган, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и др.,

Из Алматы – 295 регулярных рейсов в неделю по 18 внутренним маршрутам в города Нур-Султан, Балхаш, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск, Оскемен, Павлодар, Семей, Урджар, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и др.

Согласно Протоколу заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан № 1 от 16 марта 2020 года авиакомпаниям необходимо оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме на период действия режима чрезвычайного положения.

Комитет гражданской авиации во избежание скопления граждан рекомендует пассажирам не выезжать в аэропорты городов Нур-Султан и Алматы начиная с 00:00 часов 22 марта 2020 года.


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