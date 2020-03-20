Наезд, не коронавирус – причина инцидента с женщиной в Алматы

Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В Управздрав Алматы озвучили причину произошедшего инцидента в Алматы, передает zakon.kz.

В сетях распространялось видео, где женщина лежала в бессознательном состоянии на проезжей части перед троллейбусом. После чего ее загрузили в карету Скорой помощи. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что причиной тому стал коронавирус. Инцидент произошел на пересечении улиц Гоголя и Муратбаева.

Это было наезд, доставлен в ЦГКБ с диагнозом ЗЧМТ. Диагноз: Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени. Субдуральное кровоизлияние правой височной, затылочной долях. Пневмоцефалия. Линейный перелом затылочной кости и сосцевидного отростка височной кости с переходом на стенки слухового канала справа. Ушибленная рана затылочной области. Ушиб мягких тканей головы, грудной клетки слева, - рассказали в Управления общественного здоровья Алматы.

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