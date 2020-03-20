Произошло землетрясение утром 20 марта в Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 137 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

В Алматы произошло землетрясение ощутимостью 2 балла, сообщает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 марта 2020г. в 06 час 49 мин 00 сек Алматинского времени (20 марта 2020г. в 00 час 49 мин 00 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 137 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.9.

Магнитуда MPV 5.1.

Координаты эпицентра 41.99° с.ш. 77.19° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла

ДЧС оповестил соответствующие госорганы.

По данным ЦОУ ДП - патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало.

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