Еще один жилой дом оцепили в Алматы
Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине - жительница.
Фото : facebook20 марта 2020, 08:50
Жилой дом, расположенный на Гоголя, оцеплен полицией и военными, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщила журналист телеканала КТК Индира Хаметчина, проживающая в данном комплексе, на своей странице в Facebook.
Ну вот и мой дом на Гоголя оцепили. Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине. По иронии судьбы наш дом называется "итальянским" у нас общие длинные балконы, - говорится в публикации.
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