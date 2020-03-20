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Еще один жилой дом оцепили в Алматы

Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине - жительница.

Фото : facebook20 марта 2020, 08:50

Жилой дом, расположенный на Гоголя, оцеплен полицией и военными, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила журналист телеканала КТК Индира Хаметчина, проживающая в данном комплексе, на своей странице в Facebook.

Ну вот и мой дом на Гоголя оцепили. Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине. По иронии судьбы наш дом называется "итальянским" у нас общие длинные балконы, - говорится в публикации.


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