Еще один жилой дом оцепили в Алматы

Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине - жительница.

Фото : facebook

Жилой дом, расположенный на Гоголя, оцеплен полицией и военными, сообщает zakon.kz. Об этом сообщила журналист телеканала КТК Индира Хаметчина, проживающая в данном комплексе, на своей странице в Facebook. Ну вот и мой дом на Гоголя оцепили. Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине. По иронии судьбы наш дом называется "итальянским" у нас общие длинные балконы, - говорится в публикации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке