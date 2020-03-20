Как прошел год Токаева на посту Президента

За год Касым-Жомарт Токаев сделал многое.

Сегодня, 20 марта, ровно год с тех пор, как Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана. За это время появился Национальный совет общественного доверия, ужесточились некоторые законы, изменилось название столицы, а также впервые в истории страны был введен режим чрезвычайного положения. Редакция zakon.kz рассказывает о том, как Токаев провел свой первый год на посту Президента.

Токаев, став президентом, подписал указ о переименовании Астаны. Уже год столица называется Нур-Султаном в честь прежнего Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Вслед за этим пошла волна переименований основных улиц и проспектов в других городах республики.

В апреле новый президент совершил свой первый зарубежный визит. Не обошлось без курьеза. Президента "приняли не на высоком уровне", писали в соцсетях, указывая на то, что в аэропорту его встретили заместитель министра иностранных дел России и глава департамента протокола министерства. Тем не менее, Токаев встретился с российским коллегой и остался доволен визитом.

Вернувшись в Нур-Султан, он выступил с обращением к казахстанцам, где объявил о внеочередных выборах Главы государства. Их он назначил на 9 июня 2019 года.

Спустя пару недель после выборов произошли взрывы в Арыси. Президент незамедлительно выехал на место происшествия, чтобы ознакомиться с работой по ликвидации ЧП. Там же он навестил эвакуированных и попытался их успокоить.

Все условия будут созданы, все области будут вам помогать. Главное - правительство вам поможет по моему поручению. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль, - сказал он.

Через два дня Президент издал указ о прощении кредитов. Акция была единоразовой. Она гласила, что малообеспеченным семьям простят кредиты, если сумма задолженности не превысит 300 тысяч тенге. Остальных казахстанцев тоже не оставили в стороне – им пообещали простить пеню и штрафы по кредиторской задолженности.

Постепенно по его поручению в стране стали ужесточать наказание за изнасилование, педофилию и другие сексуальные преступления.

Это произошло после того, как проводников поезда "Тулпар-Тальго", изнасиловавших пассажирку, приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Такое наказание им было назначено из-за того, что изнасилование входило в категорию преступлений средней тяжести. В январе 2020 года его перевели в категорию тяжких преступлений.

Отныне за изнасилование преступник сядет в тюрьму от 5 до 8 лет. За педофилию теперь грозит от 20 лет до пожизненного срока.

Потом речь зашла об ужесточении наказания за браконьерство. На этот закон повлияли смерти егерей "Охотзоопрома".

В январе 2019 года в Карагандинской области два инспектора природоохраны Ерлан Нургалиев и Петр Ницык обнаружили браконьеров и начали их преследовать. В ответ браконьеры открыли по ним огонь и избили. В итоге оба инспектора получили тяжелые травмы. Спустя пару дней после нападения, Ерлан Нургалиев скончался в столичной больнице, второй егерь получил черепно-мозговую травму.

Такая же история повторилась в прошлом году в Акмолинской области. В результате нападения браконьеров скончался егерь Каныш Нуртазинов.

Осенью срок максимального наказания за браконьерство увеличили с 5 до 12 лет.

Поручения об ужесточении наказания новый президент давал на странице в Twitter. Вот тут, например, он написал, что нужно ужесточить наказание за вождение в пьяном виде.

Также он подписал указ о создании Национального совета общественного доверия, где стали обсуждаться актуальные вопросы, касающиеся законов.

Например, на втором заседании Нацсовета, он поручил декриминализовать статью о клевете. Точнее перевести "клевету" с Уголовного кодекса в Административный. Там же зашла речь об адресной социальной помощи многодетным семьям.

Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированных размерах, кратных к МРП, от 42,5 до 74 тысяч тенге. Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет положен гарантированный социальный пакет. Дети дошкольного возраста будут обеспечиваться продуктовыми наборами и другими средствами первой необходимости. Школьники будут получать бесплатное горячее питание в школах, ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно, а также школьную форму и учебные принадлежности, – сказал он.

Кроме того, в конце прошлого года Токаев подписал закон о статусе педагога. В распоряжении говорится, что учителей запрещено привлекать к работе, не связанной с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами.

В соцсетях Президент отчитывается перед казахстанцами куда съездил, с кем встретился и о чем говорил. Его стиль общения кардинально отличается от стиля Первого Президента. Тот не был так активен в социальных сетях.

Став главой государства, Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам наладить обратную связь с населением. После этого акимы повально стали регистрироваться в соцсетях и по примеру Президента рассказывать что они сделали за день.

В 2019-м году после взрывов в Арыси никаких ЧП не было. Чего не скажешь о 2020-м году.

Вспомним события в Кордайском районе, когда местные жители устроили массовую драку, которая перешла в беспорядки. Жители поджигали дома, магазины, административные здания, автомобили. В результате конфликта погибли 11 человек, пострадали более 40. Часть местных жителей была вынуждена бежать в соседний Кыргызстан, но позже вернулась в РК.

На инцидент Президент сразу же отреагировал в Twitter. Он написал, что массовой дракой воспользовались провокаторы, полиция нормализовала ситуацию. Виновные будут привлечены к ответственности, пообещал он.

На место конфликта Президент прибыл спустя месяц и встретился с местными.

Каковы истинные черты нашего народа? Это, прежде всего, широта души, щедрость, благородство, стремление к созиданию. Мы должны служить примером для других этносов, для других народов. Надо положить конец досужим разговорам о том, что казахи безответственны, ленивы, что они не умеют трудиться. И для того, чтобы разрушить эти негативные стереотипы, мы сами должны показать свое трудолюбие, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Все это время в мире только и говорили о коронавирусе. В марте он дошел и до Казахстана. Когда количество зараженных достигло восьми, Президент объявил в стране чрезвычайное положение. К слову, такое в истории независимого Казахстана происходит впервые.

Целью введения ЧП стала защита жизни и здоровья казахстанцев от распространения нового вируса. В своем Twitter он поблагодарил медиков за работу и пообещал их премировать.

В 2019-м Президент часто ездил по Казахстану и зарубежным странам, встречался с электоратом и президентами. С его приходом изменились некоторые законы, чиновники стали ближе к избирателю посредством соцсетей, в стране ввели концепцию "Слышащее государство".

Айтурган Азимжанова

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