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Две алматинки объявлены в межгосударственный розыск

Другая информация не разглашается.

Фото : pixabay.com20 марта 2020, 10:37

Департамент полиции города Алматы проинформировал, что уголовное дело в отношении находящихся в межгосударственном розыске Айгуль Срымовой и Розе Умирзаковой переквалифицировано, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы Департамента полиции города Алматы, следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении Умирзаковой Розы Кунанбаевны, 1975 года рождения и Срымовой Айгуль Каликановны, 1976 года рождения, которые с целью систематического причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, создали Общественное объединение, деятельность которой сопряжена с причинением тяжкого вреда здоровью гражданам.

В настоящее время органом досудебного расследования, с учетом собранных доказательств, вынесены постановления о квалификации противоправных действий подозреваемых по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст. 404 ч. 1, 106 ч. 2 п.п.1,5,11 УК РК (в редакции от 2014 года), 182 ч.3 п.п. б УК РК (в редакции от 1997 года), - сообщили в полиции.

Другая информация не разглашается.


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