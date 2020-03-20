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В Казахстане усилят меры дезинфекции

Всем казахстанцам, работающим на сегодняшний день дистанционно, рекомендовано без необходимости не выходить из дома.

Фото : cdn.trend.az20 марта 2020, 10:52

Во всех регионах Казахстана усилят меры дезинфекции для борьбы с коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению главы государства до 70% сотрудников государственных организаций перешли на дистанционную работу. Организациям Нур-Султана, Алматы независимо от форм собственности рекомендовано перевести работу на дистанционную форму работы. Тех, кто работает дистанционно, просим без необходимости не покидать свои дома, — сказал Тугжанов.

Он подчеркнул, что данные ограничительные меры распространяются только на Нур-Султан и Алматы.

Во всех регионах будут усилены меры по санитарной обработке, дезинфекции остановок, общественного транспорта, улиц и других социально значимых объектов. Принято решение с 16 марта до 6 апреля отпустить школьников на каникулы, все колледжи и ВУЗы переведены на дистанционное обучение, — заявил зампремьера.

Также на брифинге добавили, что будет осуществлена бесперебойная поставка продуктов и товаров первой необходимости.

В стране продуктовых запасов и лекарственных средств имеется в достаточном количестве. Правительством, акиматами регионов будет выделено более 32 млрд тенге для обеспечения продовольственной безопасности и пополнения Стабилизационных фондов, — отметил Тугжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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