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Министр торговли: Перевозка грузов из других стран не прекращается

Министр призвал предпринимателей учесть новые правила перевезки грузов, поскольку это важно для безопасности граждан.

Фото : Бахыт Султанов20 марта 2020, 12:39

Перевозки грузов из других стран не прекращаются, но водителям нужно учесть новые правила пересечения границы Казахстана, сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает zakon.kz.

Сообщаю, что трансграничная торговля не останавливается! Грузовые перевозки всеми видами транспорта разрешены и продолжаются!
Но, автомобильные перевозки грузов будут осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.
Все водители фур могут пересечь границу только при наличии заграничного паспорта! Правила о возможности пересечения границ внутри Евразийского союза по внутренним страновым паспортам и удостоверениями личности временно не действует!
Это делается для того, чтобы наши службы могли видеть: был ли водитель в последнее время в странах со сложной эпидемиологической ситуацией. Всем водителям измеряют температуру, груз и автомобили проходят дефинфекцию, - написал министр у себя в Facebook.

Он отметил, что если водители - граждане таких стран, как Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и Испания или были в этих странах в последние 30 суток, то они не смогут пересечь границу Казахстана. Пропуск их грузов разрешается, но при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм либо с заменой на казахстанские тягачи.

Министр призвал предпринимателей учесть эти правила, поскольку это важно для безопасности казахстанцев и нераспространения коронавируса.

В связи с пандемией коронавируса в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Оно будет длиться с 16 марта по 15 апреля. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, чтобы не распространять заболевание в другие регионы страны.


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