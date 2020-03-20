Министр торговли: Перевозка грузов из других стран не прекращается

Министр призвал предпринимателей учесть новые правила перевезки грузов, поскольку это важно для безопасности граждан.

Перевозки грузов из других стран не прекращаются, но водителям нужно учесть новые правила пересечения границы Казахстана, сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает zakon.kz.

Сообщаю, что трансграничная торговля не останавливается! Грузовые перевозки всеми видами транспорта разрешены и продолжаются!

Но, автомобильные перевозки грузов будут осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.

Все водители фур могут пересечь границу только при наличии заграничного паспорта! Правила о возможности пересечения границ внутри Евразийского союза по внутренним страновым паспортам и удостоверениями личности временно не действует!

Это делается для того, чтобы наши службы могли видеть: был ли водитель в последнее время в странах со сложной эпидемиологической ситуацией. Всем водителям измеряют температуру, груз и автомобили проходят дефинфекцию, - написал министр у себя в Facebook.

Он отметил, что если водители - граждане таких стран, как Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и Испания или были в этих странах в последние 30 суток, то они не смогут пересечь границу Казахстана. Пропуск их грузов разрешается, но при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм либо с заменой на казахстанские тягачи.

Министр призвал предпринимателей учесть эти правила, поскольку это важно для безопасности казахстанцев и нераспространения коронавируса.

В связи с пандемией коронавируса в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Оно будет длиться с 16 марта по 15 апреля. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, чтобы не распространять заболевание в другие регионы страны.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!