На дорогах Карагандинской области появилось 6 блокпостов

На постах работают сотрудники полиции, СОБР, Нацгвардии и представители СЭЗ.

На дорогах Карагандинской области появилось 6 блок-постов для проверки наличия у пассажиров и водителей признаков коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в Караганде рассказал начальник Управления ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков, сообщает корреспондент zakon.kz.

6 санитарных блок-постов были организованы на дорогах Карагандинской области. Один при въезде в Караганду со стороны Алматы, еще один со стороны въезда из Павлодара, один в Темиртау, возле терминала платных дорог, один в поселке Киевка и по одному в городах Жесказган и Балхаш, - сообщил он.

На постах работают сотрудники полиции, СОБР, Нацгвардии, и представители СЭЗ. По рекомендации медиков сотрудники полиции останавливают транспортные средства для проверки наличия признаков коронавирусной инфекции. Также для обследования водители и пассажиры могут обратиться к медикам в порядке самообращения.

Просим граждан относиться с пониманием к проводимым мероприятиям и соблюдать законные требования сотрудников полиции и работников здравоохранения. Ограничительные мероприятия обязательны для исполнения населения, юридическими лицами, не зависимо от форм собственности, - добавил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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