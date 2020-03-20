Одна из последних выявленных зараженных коронавирусом в Алматы стюардесса
Бортпроводница чартерного рейса Берлин - Алматы.
Фото : zen.yandex.ru20 марта 2020, 14:39
Стюардессой оказалась одна из последних выявленных зараженных коронавирусом в Алматы, об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.
Одна из тех, у кого подтвердился коронавирус, - бортпроводница чартерного рейса Берлин-Алматы, со дня прилета 12 марта находилась в инфекционной больнице на карантине, - сказал он.
Как ранее сообщалось, вторая является жительницей города, имела контакт с лицами, прибывшими из-за границы. Третий прибыл 19 марта ночью рейсом Париж-Минск-Алматы, помещен в провизорный госпиталь.
У 20 пациентов с коронавирусом в Алматы состояние удовлетворительное, у двоих - средней степени тяжести. В провизорных стационарах находится 696 человек, на домашнем карантине – 1 108.
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