Одна из последних выявленных зараженных коронавирусом в Алматы стюардесса

Бортпроводница чартерного рейса Берлин - Алматы.

Стюардессой оказалась одна из последних выявленных зараженных коронавирусом в Алматы, об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает zakon.kz.

Одна из тех, у кого подтвердился коронавирус, - бортпроводница чартерного рейса Берлин-Алматы, со дня прилета 12 марта находилась в инфекционной больнице на карантине, - сказал он.

Как ранее сообщалось, вторая является жительницей города, имела контакт с лицами, прибывшими из-за границы. Третий прибыл 19 марта ночью рейсом Париж-Минск-Алматы, помещен в провизорный госпиталь.

У 20 пациентов с коронавирусом в Алматы состояние удовлетворительное, у двоих - средней степени тяжести. В провизорных стационарах находится 696 человек, на домашнем карантине – 1 108.

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