Выехавшие из Алматы в область должны провести 14 дней на домашнем карантине

Такое постановление издал главный государственный санитарный врач Алматинской области.

Принято постановление об обязательном домашнем 14-дневном карантине для жителей области, работающих в городе Алматы, и выехавших из южной столицы в связи с закрытием ее границы, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области принял постановление об обязательном домашнем 14-дневном карантине для жителей Алматинской области, работающих в городе Алматы, и выехавших из южной столицы в связи с закрытием ее границы, - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По данным пресс-службы акима области, документ, подписанный Кайратом Баймухамбетовым, обязывает всех въехавших лиц помещать на домашний карантин. Наблюдение за ними будет осуществляться управлением здравоохранения области и сотрудниками акиматов путем обзвона.

Кроме этого, в данном постановлении говорится о требовании к грузоперевозкам. С сегодняшнего дня товары и другие предметы должны перевозиться в герметичной упаковке и проходить обработку и фумигацию. Перевозки негерметично упакованных грузов запрещены.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

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