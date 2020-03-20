Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Выехавшие из Алматы в область должны провести 14 дней на домашнем карантине

Такое постановление издал главный государственный санитарный врач Алматинской области.

Фото : bash.news20 марта 2020, 15:57

Принято постановление об обязательном домашнем 14-дневном карантине для жителей области, работающих в городе Алматы, и выехавших из южной столицы в связи с закрытием ее границы, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области принял постановление об обязательном домашнем 14-дневном карантине для жителей Алматинской области, работающих в городе Алматы, и выехавших из южной столицы в связи с закрытием ее границы, - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По данным пресс-службы акима области, документ, подписанный Кайратом Баймухамбетовым, обязывает всех въехавших лиц помещать на домашний карантин. Наблюдение за ними будет осуществляться управлением здравоохранения области и сотрудниками акиматов путем обзвона.

Кроме этого, в данном постановлении говорится о требовании к грузоперевозкам. С сегодняшнего дня товары и другие предметы должны перевозиться в герметичной упаковке и проходить обработку и фумигацию. Перевозки негерметично упакованных грузов запрещены.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты