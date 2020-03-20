Айдос Укибай: Цель Обращения Елбасы – консолидация общества

Елбасы беспокоится в том числе о судьбе граждан, которые из-за введенных ограничений ушли в вынужденные отпуска.

Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай прокомментировал обращение Нурсултана Назарбаева к народу, передает zakon.kz.

Сегодня Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана. Как Лидер Нации он призвал казахстанцев не оставаться в стороне от насущных проблем и оказать поддержку действиям Президента и Правительства.

На протяжении последних дней мы видим, что многие бизнесмены и рабочие коллективы не остаются в стороне от происходящего, а проявляют социальную ответственность, поддерживая страну в трудные часы. Это радует. Полагаю, что сейчас необходимо продолжить эту положительную тенденцию. И слова Нурсултана Назарбаева, в первую очередь, были адресованы представителям крупного бизнеса, меценатам и обеспеченным гражданам, которым небезразлична судьба нашей Родины. Уже сегодня казахстанские бизнесмены приняли решение выделить деньги на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса. Уверен, что этим сбор средств не ограничится, - отметил Айдос Укибай.

Он напомнил, что собранные средства должны быть подконтрольны и четко расходоваться только на нужды простых людей для защиты от коронавирусной инфекции. К слову, Общественный Фонд будет учрежден уже сегодня. В попечительский совет Фонда войдут представители неправительственных организаций, авторитетные общественные и государственные деятели.

Елбасы беспокоится и о судьбе граждан, которые из-за введенных ограничений ушли в вынужденные отпуска. Поэтому Нурсултан Назарбаев обратился к работодателям и попросил их сохранить рабочие места, а также оплатить такие "незапланированные" трудовые каникулы. Кроме того, следует подчеркнуть, что сегодня пандемия коронавируса – это не только забота жителей городов, где были обнаружены заболевшие. Это проблема всего народа, всего государства. И в этой ситуации, как говорит Елбасы, важно поддержать врачей, волонтеров, военнослужащих и полицейских, которые задействованы на "передовой" борьбы с опасной инфекцией, - отметил Укибай.

Пресс-секретарь Первого Президента сообщил, что некоторые обращаются к нему со словами, "что мы можем, мы же не состоятельные, и денег у нас нет".

Хочу сказать, общий смысл асара в ином. Нужна консолидация общества для противодействия реальным угрозам, которые уже не на пороге, а в нашем доме. Вступайте в ряды волонтеров. Просто обращайте внимание на тех, кто рядом. Может быть в поддержке нуждаются ваши пожилые соседи или люди с ограниченными физическими возможностями, которые не могут или боятся сходить в магазин. В конце концов, сами сохраняйте спокойствие, не сейте панику и не создавайте ажиотаж. Важно придерживаться установленных правил и предписаний. Их цель – не ограничить вашу свободу, а спасти вашу жизнь и жизни других людей, - заключил Укибай.

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