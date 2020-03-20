В Казахстане разработают вакцину против коронавируса

В рамках программы по разработке вакцины будут созданы пять кандидатных вакцин на основе использования самых передовых биотехнологических и генно-инженерных методов.

По поручению Министерства образования и науки Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID19, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте coronavirus2020.kz, зарубежные эпидемиологи предполагают, что ввиду высокой контагиозности (заразности) коронавирус COVID19 может принять сезонный характер. Поэтому необходимой мерой для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Казахстана является создание вакцины.

Отмечается, что отечественные организации имеют достаточный опыт, современную научную базу и высококвалифицированный персонал, позволяющие решать задачи, связанные с разработкой технологий изготовления, испытанием и обеспечением страны отечественными препаратами, не уступающими по эффективности зарубежным аналогам.

В конце января учеными Национального центра биотехнологий за 6 дней была разработана высокочувствительная тест-система, позволившая оперативно выявлять случаи заболевания коронавирусом.

Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН были разработаны вакцины против птичьего и свиного гриппа. За более чем 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работ в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными НИИПББ разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе, 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов.

В рамках программы по разработке вакцины будут созданы пять кандидатных вакцин на основе использования самых передовых биотехнологических и генно-инженерных методов. Подобные технологии используются мировыми лидерами в сфере производства вакцин. Из пяти видов кандидатных вакцин будет выбрана наиболее эффективная и технологичная вакцина для проведения клинических испытаний.

Многие страны мира также объявили о разработке собственной вакцины, однако, все эти разработки потребуют клинических испытаний и будут завершены не ранее, чем через год.

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