Как дела, планета?

Коронавирус шагает по планете… Но не везде. По последним данным, наибольшее снижение новых заражений произошло в южных регионах.

Буквально сегодня врачи из Китая сообщили своим соотечественниками и всему миру, что они не зафиксировали новых случаев COVID-19. При чем, это уже второй день подряд, когда все случаи заражения коронавирусом в КНР являются ввозными − заболевшие прибыли из-за рубежа. Напомним, что именно китайская провинция Ухань стала территорией, где впервые зафиксировали ранее неизвестную форму пневмонии.

Тем временем в Италии от коронавируса умерло больше человек, чем в Китае или любой другой стране. Общее количество жертв на Апеннинском полуострове возросло за день на 427 и достигло 3405.

В Казахстане, с учетом опыта и ошибок других стран, введен режим ЧС и два крупнейших города страны закрыты на карантин. На момент написания материала, в республике было 49 случаев заболевания. Самому младшему инфицированному – 2 года, самому старшему – 59 лет. "Коронованный" вирус, как видно из статистики, не делит людей по национальности, по полу и возрасту.

Вирусы не знают границ. Они не беспокоятся о вашей этнической принадлежности, цвете кожи или о том, сколько денег у вас на банковском счете. Поэтому нужно следить за языком, чтобы инфекция не ассоциировалась с конкретной национальностью, - говорит исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

В самом опытном в борьбе со смертельным вирусом государстве Китае, на сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 967, из них 71 150 излечились. Все такие эта болезнь лечится — это хорошо. Однако смертность от нее, исходя из вышеуказанных цифр, составляет более 4%, что раза в 4 выше, чем от сезонных вспышек гриппа. Но, как мы знаем, в мире много стран, где с медициной и финансами, а также с человеческой дисциплиной значительно хуже, чем в КНР.

Так как же выйти из ситуации с коронавирусом с минимальными людскими потерями? Ответ один, как можно скорее сделать вакцину, так ни одно из существующих лекарств не дает стопроцентной гарантии на исцеление. Что же на этот счет говорят медики? Американские, к примеру, говорили, что для массового производства вакцины потребует от года до 18 месяцев, но сроки могут быть скорректированы

У нас есть пара значимых исследований. И если они пройдут успешно, в нашем арсенале будет больше возможностей, чтобы помочь людям быстрее выздороветь, - сообщает сотрудник исследовательского института Миннесоты Тим Шеккер.

Вакцину и лекарство от бушующего в мире коронавируса уже испытывают на животных и людях. Каково общее положение дел? Узнал корреспондент "Первого канала "Евразия" Даурен Хаиргельдин. Не пропустите программу "Аналитика" в это воскресенье, 22 марта в 20.00.

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