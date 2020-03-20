Введение комендантского часа в Казахстане не обсуждается

Каждый должен понимать ответственность.

Введение комендантского часа на сегодняшний день не обсуждается и не предполагается, заявил на брифинге в СЦК министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

Введение комендантского часа даже не обсуждается, не предполагается. Действующий режим чрезвычайного положения он вполне достаточен на данный момент для того, чтобы обеспечивать все функции государства и обеспечивать сдерживание распространения вирусной инфекции, — заявил Бекетаев.

Касательно дополнительных ограничений для перемещения и перемещения внутри городов, по его словам, такая возможность есть по закону.

Мы уже видим в Алматы ограничено передвижения из домов, где выявлены вирусы. Это уже примеры таких решений, они существуют, — уточнил министр.

Что касается мер для граждан, которые покинул свой дом, то, как отметил министр, конкретные санкции предсказывать нельзя, потому все в этом случае будет определяться после выяснения последствий нарушения.

Это от административного штрафа до уголовной ответственности. Если человек просто вышел в магазин и вернулся, это уже опасность, которую он потенциально мог нести окружающим. Мы просим принимать такие меры серьезно. Каждый должен понимать ответственность. Это не только его безопасность, но и другие людей окружающих, — заключил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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