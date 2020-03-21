Владельцев нескольких заведений в Караганде арестовали за нарушение режима ЧП

Кафе или тренажерный зал - карантин распространяется на всех.

Полицейские Карагандинской области выявили три факта нарушения режима ЧП в ходе рейда, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 19 марта полицейские Караганды установили 26-летнего директора ресторана, который несмотря на предупреждения, провел массовое мероприятие.

Правонарушение зарегистрировано в Юго-Восточном отделе УП города Караганды. В отношении владельца заведения составлен административный протокол по статье 462 п.3 КРКоАП. Согласно постановлению суда, директор ресторана был подвергнут административному аресту сроком на трое суток.

Также вечером 19 марта в дежурную часть Железнодорожного ОП поступило сообщение, что по улице Локомотивная, фитнес клуб нарушает режим ЧП. По прибытию полицейских факт подтвердился: в заведении находилось около 10-15 человек. В отношении 52-летней владелицы фитнес клуба составлен адмпротокол по статье 476 п.6 КРКобАП.

Материал был направлен в суд. Согласно постановлению, директор данного фитнес клуба была подвергнута административному аресту сроком на одни сутки.

Ночью 20 марта поступило сообщение о том, что интернет-клуб осуществляет работу после 22:00 часов.

В ходе проверки информация подтвердилась. В данном заведении на момент проверки в 00:30 часов находилось около 25 человек. Владелец клуба установлен.

В настоящее время проводится сбор материалов, после чего будет составлен протокол по статье 462 ч3 КРКоАП и материал будет направлен для рассмотрения в специализированный межрайонный административный суд Караганды.

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