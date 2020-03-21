В колониях Казахстана осужденные начали шить защитные маски для полицейских

На сегодня уже сшито более 6000 масок.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева осужденные казахстанских колоний приступили к раскройке и пошиву масок для сотрудников полиции, сообщает zakon.kz.

Данные защитные изделия шьются по установленному образцу. Получен сертификат соответствия. Подобран гипоаллергенный материал, обладающий свойствами защиты. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм осужденные в швейных цехах оснащены защитными костюмами, а также дезинфицирующими средствами. Ведется постоянная обработка помещений, - рассказали в Департаменте УИС Павлодарской области.

На территории области также была задействована производственная база учреждений УИС. Налажен пошив одноразовых и многоразовых масок. Уже переданы первые партии в ДП областей.

В Павлодарской области в учреждениях АП-162/2, АП-162/3, АП-162/4 ведется посменная работа в швейных цехах.

По данным УИС, на производстве трудоустроены более 90 осужденных. На сегодня уже сшито более 6000 масок

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!