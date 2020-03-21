Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Около 200 человек вывезли казахстанские авиакомпании из Тбилиси и Москвы

В связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса отечественные авиакомпании выполняют рейсы по возврату граждан Казахстана.

Фото : yandex.ru21 марта 2020, 12:04

За минувшие сутки воздушными судами гражданской авиации совершены ряд рейсов по перевозке оставшихся пассажиров в аэропортах, передает zakon.kz.

Авиакомпанией Эйр Астана из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, авиакомпанией Скат из города Москва (Внуково) 35 пассажиров, в том числе вернулись казахстанские туристы, которые находились там транзитом, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Как отмечается, в связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса отечественные авиакомпании выполняют рейсы по возврату граждан Казахстана.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты