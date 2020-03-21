Около 200 человек вывезли казахстанские авиакомпании из Тбилиси и Москвы

В связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса отечественные авиакомпании выполняют рейсы по возврату граждан Казахстана.

Фото : yandex.ru

За минувшие сутки воздушными судами гражданской авиации совершены ряд рейсов по перевозке оставшихся пассажиров в аэропортах, передает zakon.kz. Авиакомпанией Эйр Астана из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, авиакомпанией Скат из города Москва (Внуково) 35 пассажиров, в том числе вернулись казахстанские туристы, которые находились там транзитом, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК. Как отмечается, в связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса отечественные авиакомпании выполняют рейсы по возврату граждан Казахстана.

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