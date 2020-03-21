В Карагандинской области выполняется по 1200 тестов в день на коронавирус
Это наиболее достоверный метод диагностики, который на сегодняшний день существует в мире.
Фото : pronedra.ru21 марта 2020, 14:22
В Карагандинской области достаточно тестов для определения коронавируса, ежедневно выполняется по 1200 анализов. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения области Ержан Нурлыбаев, передает zakon.kz
Тестов у нас достаточное количество. Я хотел бы внести ясность, есть так называемые экспресс-тесты, которые используются для скрининга заболевших, это прикладные методы диагностики, они в ближайшем будущем появятся у нас в Карагандинской области за счет спонсорских средств будет приобретено 50 тысяч таких тестов. И есть уже лабораторные исследования – ПЦР анализ, это анализ экспертного класса, - сказал он на брифинге.
По его словам, ежедневно выполняется порядка 1200 анализов.
То есть, это наиболее достоверный метод диагностики, который на сегодняшний день существует в мире, - резюмировал глава управления.
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