Врач завезла коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию, и заразила 11 человек

На главную инфекционистку региона Ирину Санникову хотят завести уголовное дело.

В Ставрополе продолжают проверять на коронавирус людей, которые контактировали с главной инфекционисткой региона Ириной Санниковой, передает zakon.kz со ссылкой на kp.ru.

Она завезла инфекцию в регион, став тем самым "нулевым пациентом", от которого уже заразилось 11 человек. В разгар пандемии Санникова, никому ничего не сказав, на три дня слетала в Мадрид (с 6 по 9 марта). Там уже в самом разгаре был карантин по пандемии, счет умерших шел на сотни, но Санникова решила - не пропадать же купленным билетам и открытой визе. Вернувшись, она на следующий же день вышла на работу, наплевав на самоизоляцию и другие правила безопасности, о которых сама накануне поездки рассказывала на совещаниях с эпидемиологами, лекциях и в ставропольских СМИ.

С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции. А 17 марта почувствовала себя плохо и обратилась к врачам.

Рентген легких показал двустороннюю пневмонию. Только тогда врач призналась, что была в Испании. Предварительный тест показал у нее коронавирус.

На следующий день медики бросились проверять всех находившихся с ней в контакте — сотрудников больниц, минздрава и прочих ведомств.

За 7 дней Санникова успела пообщаться почти с 1 тысячей человек! Положительные тесты на коронавирус уже сдали 11. Сейчас все заболевшие изолированы. Их анализы для перепроверки отправили в центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске, но проверки сегодня продолжаются.

Честно говоря, от произошедшего мы до сих пор в шоке. Это какой-то театр абсурда. Она же — профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского государственного медуниверситета, главный инфекционист с огромным стажем!. После возвращения у нее были занятия со студентами 1 группы 6 курса. Сейчас 10 студентов находятся на самоизоляции дома, трое — в оздоровительно-профилактическом комплексе вуза, - рассказал источник в университете. - Первые тесты на коронавирус у них отрицательные, но позже их протестируют еще раз. Также на самоизоляции дома находятся 11 сотрудников ее кафедры.

В вузе уже обещают дисциплинарное наказание для Санниковой, вплоть до увольнения, поскольку она не уведомила руководство о поездке и нарушила все мыслимые запреты. Но этим не обойдется. Профессора могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям УК РФ - "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "Халатность". Соответствующую проверку начала полиция региона.

Сама Санникова находится в боксе Краевой инфекционной больницы. Ее состояние врачи оценивают как средне тяжелое. У нее диагностировали воспаление легких.

Она сама, без помощи аппарата, дышит. Динамика положительная, температурит, но не сильно, - 37,3, 37,4. Всю необходимую терапию ей проводят, - рассказал главный врач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

Сама инфекционная больница из-за Санниковой закрыта на карантин. Тесты взяли у всех больных, врачей и медперсонала.

"У нас взяли мазки для определения заражения коронавирусом в связи с тем, что наши врачи-инфекционисты имели прямой контакт с краевым пациентом «нуль» - главным инфекционистом края. Теперь и наши врачи сидят на карантине вместе с нами, - рассказал пациент инфекционки Игорь Андриянов. - Духом мы не падаем! И хотя весьма вероятная перспектива невольно стать «лабораторными животными» (о более серьезных последствия и думать не хочется), в результате эпического фейла одного из самых опытных инфекционистов края, мы считаем, что выживем. В отделении в основном люди молодные, но есть и те, кому за 60. Завтра нам всем обещали наши результаты тестов на КВ. Те, у кого найдут COVID-19 отправляется на изоляцию в «боксы», остальные продолжают лежать вместе следующие две недели".

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о безответственном поведении Санниковой и пообещал и дальше сразу сообщать жителям региона о новых результатах тестирования людей, находившихся в контакте с врачом.

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