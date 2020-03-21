Время работы торговых объектов больше не будет ограничено

Речь идет об исключении рекомендации ограничить время работы торговых объектов с 10:00 часов до 18:00 часов.

В приказ "Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан" внесены изменения, сообщает zakon.kz.

В совместный приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 марта 2020 года № 53-НҚ и Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2020 года № 169 "Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" внесены изменения:

В Рекомендациях по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" утвержденных вышеуказанным совместным приказом исключен подпункт 1) пункта 2 .

Речь идет об исключении рекомендации "торговым объектам (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли) площадью менее 2000 кв.м., ограничить время работы с 10:00 часов до 18:00 часов.".

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