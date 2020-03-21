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При въездах в Талдыкорган установят санитарные посты

Также все въезжающие люди будут заполнять специальную анкету.

Фото : kolesa.kz21 марта 2020, 16:27

21 марта вокруг Талдыкоргана будут установлены 4 круглосуточных санитарных поста, передает zakon.kz.

1-ый санитарный пост - при въезде из города Алматы, на Алматинской трассе. 2-ой санитарный пост - при въезде из Каратальского района, Уштобинская трасса. 3-ий санитарный пост - при въезде из Ескельдинского района, Карабулакская трасса. 4-ый санитарный пост - при въезде из Аксуского района, Ушаралская трасса, - сообщили МИА "Казинформ" в акимате Талдыкоргана.

Отмечается, что на круглосуточных санитарных постах будут стоять наряд полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами, которые будут проверять всех, кто заезжает в город.

Также все въезжающие люди будут заполнять специальную анкету.

Все трассы и автодороги республиканского, областного и районного значений в Алматинской области открыты, закрывать их не будут, - дополнили в акимате.

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