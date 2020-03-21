В Алматинской области установят 20 санитарных постов

Все автодороги республиканского, областного и районного значений, проходящие на территории области открыты и пока закрываться не будут.

В Алматинской области будет установлено 20 санитарных постов, передает zakon.kz.



По информации пресс-службы акима Алматинской области, в целях нераспространения коронавирусной инфекции на выездах из города Алматы будут установлены 16 круглосуточных санитарных постов. На данных санитарных постах будут стоят наряды полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами. Весь транспорт будет проходить дезинфекцию, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Еще 4 подобных поста будут сегодня установлены вокруг города Талдыкорган. Все въезжающие люди будут заполнять специализированную анкету, у каждого будут измерять температуру. При себе важно иметь удостоверение личности.

Стоит отметить, что все автодороги республиканского, областного и районного значений, проходящие на территории области открыты и пока закрываться не будут.

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