Сагинтаев провел подготовку мест для изоляции

Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция.

Сегодня ознакомился, как идет подготовка мест для изоляции контактировавших с зараженными коронавирусом и прибывших к нам авиалиниями из стран, отнесенных к категории 1А, передает zakon.kz.

На сегодня в нее входят Франция, Иран, Италия, Испания, Германия. Это поможет уберечь других горожан от распространения вируса, - сообщил аким города Сагинтаев.

Центры для 14-дневного карантина создаются на базе санаториев "Аккайын", "Казахстан", "Коктем" и общежития медуниверситета им. Асфендиярова. Еще в одном общежитии этого вуза размещены врачи и медперсонал, проживающий в пригороде и работающий в поликлиниках и больницах города.

Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция. Поэтому очаги поражения блокируются. Одним из них является дом по ул. Гоголя. Поручил акимату Медеуского района обеспечить поддержание порядка, доставку продуктов для жителей, создать условия для медперсонала, санэпидемиологов и полицейских, задействованных в оцеплении.

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