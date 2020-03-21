Сагинтаев провел подготовку мест для изоляции
Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция.
Фото : instagram.com21 марта 2020, 18:53
Сегодня ознакомился, как идет подготовка мест для изоляции контактировавших с зараженными коронавирусом и прибывших к нам авиалиниями из стран, отнесенных к категории 1А, передает zakon.kz.
На сегодня в нее входят Франция, Иран, Италия, Испания, Германия. Это поможет уберечь других горожан от распространения вируса, - сообщил аким города Сагинтаев.
Центры для 14-дневного карантина создаются на базе санаториев "Аккайын", "Казахстан", "Коктем" и общежития медуниверситета им. Асфендиярова. Еще в одном общежитии этого вуза размещены врачи и медперсонал, проживающий в пригороде и работающий в поликлиниках и больницах города.
Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция. Поэтому очаги поражения блокируются. Одним из них является дом по ул. Гоголя. Поручил акимату Медеуского района обеспечить поддержание порядка, доставку продуктов для жителей, создать условия для медперсонала, санэпидемиологов и полицейских, задействованных в оцеплении.
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