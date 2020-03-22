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Волонтеры Алматы объединились для помощи в борьбе с коронавирусом

В работе волонтерского штаба задействованы более 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж.

Фото : zakon.kz.22 марта 2020, 15:34

В мегаполисе с участием городских волонтерских организаций на базе Молодежного лофт-центра действует оперативный волонтерский штаб, сообщает zakon.kz.

Основной деятельностью волонтерского штаба является оказание помощи нуждающимся категориям населения согласно санитарно-противоэпидемиологическим мерам, общественный мониторинг, социальный опрос жителей и домов, разъяснительная работа среди жителей, оказание помощи городским коммунальным службам города.

В работе волонтерского штаба задействованы более 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж и тренинги
по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения.

Для волонтеров созданы условия индивидуальной защиты (специальные одежды, маски, стерильные перчатки, бахилы, антисептики) для соблюдения мер безопасности, а также они обеспечиваются специальным транспортом и питанием.

В здании проводится дезинфекция на постоянной основе, учтены для оперативной диагностики волонтеров медицинские пункты, которые оснащены аптечками и средствами первой помощи, дежурные врачи, которые проверяют волонтеров два раза в день.

На данный момент волонтеры помогают по следующим направлениям:

- помощь нуждающимся и социально-уязвимым горожанам (согласно предоставленному списку Управления социального благосостояния помогают одиноким жителям, которые имеют степень инвалидности, пожилым людям — развозка продуктов питания, лекарственных препаратов
и т.д.);

- общественный мониторинг (мониторинг предприятий которые подлежат закрытию, помощь городским службам
и органам и т.д.);

- информационный штаб волонтеров (информационно-разъяснительная работа, прием звонков, проведение социальных опросов жителей и домов и т. д.).

У волонтеров имеются специальные бейджи с порядковыми номерами и печатью акимата города Алматы.

Волонтерский штаб работает с 8.00 до 20.00, телефон 279-16-91, аккаунты в Инстаграм и Фейскбук.

"Уважаемые алматинцы! Мы волонтеры города, готовы приложить все усилия и максимально помощь жителям нашего города, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке в изменившихся условиях. Вместе мы справимся!!! #Bizbirgemiz".


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