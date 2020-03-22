Страшный прогноз по коронавирусу для казахстанцев сделал Рустам Абдусаламов

Если мы не хотим, чтобы к 15 мая все население Казахстана было парализовано этим вирусом, то уже сейчас необходимо принять самые жесткие меры.

Известный казахстанский промоутер Рустам Абдусаламов прогнозирует страшную картину по коронавирусу, если казахстанцы не будут следовать указаниям и принятым властями мерам уже сейчас, сообщает zakon.kz.

Об этом Рустам Абдусаламов сообщил у себя в Instagram.

Многие сейчас недоумевают по поводу карантина, по поводу того, что закрыли Алматы и Нур-Султан и по поводу других предпринимаемых властями и компетентными органами мер, говорит Рустам и предлагает, что реально нужно сделать для того, чтобы сократить вспышку коронавируса в стране.

- Мы видим, что все страны развивались по абсолютно одинаковому сценарию, за исключением таких стран, как Малайзия, Сингапур, Гонконг, Япония, которые уже сталкивались ранее с эпидемиями, - говорит Рустам - Все другие пошли по абсолютно одному и тому же пути и вирус во всех странах ведет себя одинаково.

Он попытался математически доказать, что все, что делается властями Казахстана для сокращения распространения коронавируса очень правильно, и следовать этим мерам очень просто и нужно.

- Коронавирус и вообще вирус распространяется со скоростью каждые три дня в два раза, - поясняет Рустем. - То есть идет геометрическая прогрессия. И сейчас очень важно, судя по тому опыту, который мы сейчас наблюдаем в Италии, Китае и так далее – предпринять такие меры, чтобы не допустить катастрофических последствий.

Если предположить, что вчера у нас было 44 случая, то, если мы ничего не будем предпринимать сейчас, то к 15 мая 2020 года у нас будут 19 миллионов человек, заболевших этим вирусом. А если верить статистике, что смертность от него составляет 2,5-3,5%, то мы потеряем 450-460 тысяч человек. Поэтому сейчас важно сделать то, чтобы не допустить этого. А ЭТО уже совсем рядом – 15 мая. Возьмите калькулятор просто, набираете 44 и каждые три дня умножайте на два, на два, на два… и вы увидите, что 15 мая это будет 21 миллион. Это не шутки, поэтому сейчас важно верить официальным источникам.

Говоря об этом, Рустам привел в пример издательство "Вашингтон пост", которое разместило у себя математическую симуляцию, каким образом распространяется вирус, и сделало четыре модуляции.

Первое – если ничего не делать. Второе – тотальная блокада группы людей. Третье – если будет заблокировано или будет двигаться только 25% населения. И четвертое – если каждый восьмой житель страны будет перемещаться. То есть проблема в том, что если сейчас ничего не делать и дать возможность людям свободно передвигаться, то кривая коронавирусной инфекции резко возрастет, считает он, потому что "геометрическая прогрессия предполагает, что в определенный момент идет резкий неконтролируемый скачок. На первом этапе – именно на первом этапе – можно все заблокировать и все отрегулировать".

Наглядно показывая график, как это выглядит на примере Казахстана, Рустам говорит: "Смотрите, март, апрель – все нормально. Но вдруг в конце апреля-начале мая за короткий промежуток времени мы видим резкий скачок. Это конец. Это просто катастрофа".

Далее показывая видео симуляции - модель скорости распространения вируса - он комментирует, "у нас есть люди, которые резко заболевают, потом доходит до пика, а пик находится там, когда заболевает все население. Затем кривая спускается за счет того, что кто-то выздоравливает или умирает".

На втором видео он показал, что если заблокировать часть населения, то все равно будет перемещение из блокированной части в здоровое население, так как невозможно закрыть абсолютно все и это страшно.

Далее. Если только четверть населения передвигается, а оставшаяся находится в самоизоляции или, как мы говорим, в социальном дистанцировании, то тут уже картина полегче. "И в данном случае мы видим, что кривая сократилась, она не такая резкая, как в первом варианте, когда мы ничего не делаем. В таком случае у больниц и у других служб есть шанс обработать большую часть населения. А если все скопом пойдет, то это сделать невозможно".

Четвертое - если допустить, что только каждый восьмой житель или гражданин страны будет перемещаться, то картина выглядит гладкая и в данном случае все наши службы смогут справиться с тем потоком заболевших, которые будут поступать в медучреждения, считает Рустам, поэтому сейчас очень важно самоизолироваться, очень важно социальное дистанцирование.

- Основываясь на этих примерах модуляции, где видно, как кривая идет вниз, мы можем сократить время пика, на который придется максимум заболевших, - уверен Рустам. - Если же все одномоментно будут находиться в одной точке, то возникнет большая проблема в том, что медпресонал и медучреждения не будут успевать, не будет хватать ресурсов. Поэтому сейчас стоит задача максимально выиграть время и сократить нагрузку.

- Если мы сейчас не хотим, чтобы к 15 мая все население Казахстана было парализовано этим вирусом, то нам сейчас, в первый его месяц, необходимо принять самые жесткие меры, - подчеркнул Рустам. - Но самые жесткие меры не со стороны государства или соответствующих служб, а с точки зрения внутреннего понимания вещей самого человека, самоконтроля, самоизоляции, самодистанцирования. Социальное дистанцирование в данном случае реально очень сильно решает проблему.

Во-вторых, считает Рустам, надо плотно работать над своей иммунной системой – делать зарядку, дыхательные упражнения, употреблять витамин С и так далее. В-третьих, должна быть духовная, моральная гигиена, особенно в преддверии месяца Рамазан, который в этом году начнется уже во второй половине апреля.

- Все в наших руках, и если мы сейчас с вами это не сделаем этого, то завтра обижаться на государство и говорить, что они допустили катастрофу, будет просто бессмысленно, - комментирует Рустам.

Торгын Нурсеитова

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!