Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Страшный прогноз по коронавирусу для казахстанцев сделал Рустам Абдусаламов

Если мы не хотим, чтобы к 15 мая все население Казахстана было парализовано этим вирусом, то уже сейчас необходимо принять самые жесткие меры.

Фото : yvision.kz22 марта 2020, 16:08

Известный казахстанский промоутер Рустам Абдусаламов прогнозирует страшную картину по коронавирусу, если казахстанцы не будут следовать указаниям и принятым властями мерам уже сейчас, сообщает zakon.kz.

Об этом Рустам Абдусаламов сообщил у себя в Instagram.

Многие сейчас недоумевают по поводу карантина, по поводу того, что закрыли Алматы и Нур-Султан и по поводу других предпринимаемых властями и компетентными органами мер, говорит Рустам и предлагает, что реально нужно сделать для того, чтобы сократить вспышку коронавируса в стране.

- Мы видим, что все страны развивались по абсолютно одинаковому сценарию, за исключением таких стран, как Малайзия, Сингапур, Гонконг, Япония, которые уже сталкивались ранее с эпидемиями, - говорит Рустам - Все другие пошли по абсолютно одному и тому же пути и вирус во всех странах ведет себя одинаково.

Он попытался математически доказать, что все, что делается властями Казахстана для сокращения распространения коронавируса очень правильно, и следовать этим мерам очень просто и нужно.

- Коронавирус и вообще вирус распространяется со скоростью каждые три дня в два раза, - поясняет Рустем. - То есть идет геометрическая прогрессия. И сейчас очень важно, судя по тому опыту, который мы сейчас наблюдаем в Италии, Китае и так далее – предпринять такие меры, чтобы не допустить катастрофических последствий.

Если предположить, что вчера у нас было 44 случая, то, если мы ничего не будем предпринимать сейчас, то к 15 мая 2020 года у нас будут 19 миллионов человек, заболевших этим вирусом. А если верить статистике, что смертность от него составляет 2,5-3,5%, то мы потеряем 450-460 тысяч человек. Поэтому сейчас важно сделать то, чтобы не допустить этого. А ЭТО уже совсем рядом – 15 мая. Возьмите калькулятор просто, набираете 44 и каждые три дня умножайте на два, на два, на два… и вы увидите, что 15 мая это будет 21 миллион. Это не шутки, поэтому сейчас важно верить официальным источникам.

Говоря об этом, Рустам привел в пример издательство "Вашингтон пост", которое разместило у себя математическую симуляцию, каким образом распространяется вирус, и сделало четыре модуляции.

Первое – если ничего не делать. Второе – тотальная блокада группы людей. Третье – если будет заблокировано или будет двигаться только 25% населения. И четвертое – если каждый восьмой житель страны будет перемещаться. То есть проблема в том, что если сейчас ничего не делать и дать возможность людям свободно передвигаться, то кривая коронавирусной инфекции резко возрастет, считает он, потому что "геометрическая прогрессия предполагает, что в определенный момент идет резкий неконтролируемый скачок. На первом этапе – именно на первом этапе – можно все заблокировать и все отрегулировать".

Наглядно показывая график, как это выглядит на примере Казахстана, Рустам говорит: "Смотрите, март, апрель – все нормально. Но вдруг в конце апреля-начале мая за короткий промежуток времени мы видим резкий скачок. Это конец. Это просто катастрофа".

Далее показывая видео симуляции - модель скорости распространения вируса - он комментирует, "у нас есть люди, которые резко заболевают, потом доходит до пика, а пик находится там, когда заболевает все население. Затем кривая спускается за счет того, что кто-то выздоравливает или умирает".

На втором видео он показал, что если заблокировать часть населения, то все равно будет перемещение из блокированной части в здоровое население, так как невозможно закрыть абсолютно все и это страшно.

Далее. Если только четверть населения передвигается, а оставшаяся находится в самоизоляции или, как мы говорим, в социальном дистанцировании, то тут уже картина полегче. "И в данном случае мы видим, что кривая сократилась, она не такая резкая, как в первом варианте, когда мы ничего не делаем. В таком случае у больниц и у других служб есть шанс обработать большую часть населения. А если все скопом пойдет, то это сделать невозможно".

Четвертое - если допустить, что только каждый восьмой житель или гражданин страны будет перемещаться, то картина выглядит гладкая и в данном случае все наши службы смогут справиться с тем потоком заболевших, которые будут поступать в медучреждения, считает Рустам, поэтому сейчас очень важно самоизолироваться, очень важно социальное дистанцирование.

- Основываясь на этих примерах модуляции, где видно, как кривая идет вниз, мы можем сократить время пика, на который придется максимум заболевших, - уверен Рустам. - Если же все одномоментно будут находиться в одной точке, то возникнет большая проблема в том, что медпресонал и медучреждения не будут успевать, не будет хватать ресурсов. Поэтому сейчас стоит задача максимально выиграть время и сократить нагрузку.

- Если мы сейчас не хотим, чтобы к 15 мая все население Казахстана было парализовано этим вирусом, то нам сейчас, в первый его месяц, необходимо принять самые жесткие меры, - подчеркнул Рустам. - Но самые жесткие меры не со стороны государства или соответствующих служб, а с точки зрения внутреннего понимания вещей самого человека, самоконтроля, самоизоляции, самодистанцирования. Социальное дистанцирование в данном случае реально очень сильно решает проблему.

Во-вторых, считает Рустам, надо плотно работать над своей иммунной системой – делать зарядку, дыхательные упражнения, употреблять витамин С и так далее. В-третьих, должна быть духовная, моральная гигиена, особенно в преддверии месяца Рамазан, который в этом году начнется уже во второй половине апреля.

- Все в наших руках, и если мы сейчас с вами это не сделаем этого, то завтра обижаться на государство и говорить, что они допустили катастрофу, будет просто бессмысленно, - комментирует Рустам.

Торгын Нурсеитова


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты