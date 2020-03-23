Автомобиль "Скорой помощи" опрокинул Mercedes в Алматы

Одного человека госпитализировали.

В Алматы случилось ДТП с участием автомобиля "Скорой помощи", передает zakon.kz

По улице Трудовая в западном направлении двигался автомобиль Скорой помощи, в это время вниз по Яссауи двигался Mercedes Sprinter.

Когда "Скорая" выехала на перекресток передней частью, водитель немецкого авто не успел среагировать и получил удар в бок.

От удара Sprinter накренился и опрокинулся на бок и так немного прополз по дороге. В результате ДТП водителя Mercedes госпитализировали.

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