Автомобиль "Скорой помощи" опрокинул Mercedes в Алматы
Одного человека госпитализировали.
Фото : zakon.kz23 марта 2020, 01:43
В Алматы случилось ДТП с участием автомобиля "Скорой помощи", передает zakon.kz
По улице Трудовая в западном направлении двигался автомобиль Скорой помощи, в это время вниз по Яссауи двигался Mercedes Sprinter.
Когда "Скорая" выехала на перекресток передней частью, водитель немецкого авто не успел среагировать и получил удар в бок.
От удара Sprinter накренился и опрокинулся на бок и так немного прополз по дороге. В результате ДТП водителя Mercedes госпитализировали.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013077-a965fabe346870eff31b160e6a976035
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...