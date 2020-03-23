Токаев поручил стабилизировать курс тенге

Он поручил составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению дал указания по обменному курсу национальной валюты, сообщает zakon.kz.

Он отметил, как в настоящий момент важно добиться стабилизации обменного курса тенге.

С этой целью поручаю Национальному Банку, Правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны, - заявил Президент.

Он также поручил с учетом имеющихся обязательств, составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.

Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100 процентов от чистого дохода, - отметил Токаев.

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