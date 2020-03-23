Пик регистрации новых случаев еще будет - Абаев о коронавирусе
Чем точнее будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится, заявил министр.
Фото : gorodfinansov.ru23 марта 2020, 17:09
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев считает, что число зараженных коронавирусом в Казахстане в ближайшее время может возрасти, передает корреспондент zakon.kz.
Нужно признать, что сейчас мы не в состоянии дать точный ответ на этот вопрос. Чем более точно и четко мы будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится. Мы ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет, - сказал глава МИОР на брифинге в СЦК.
При этом, по его ожиданиям, ситуация может улучшиться в течение месяца.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Все новости по теме читайте здесь
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013126-300c5e5a29e634dccb5975d0d320e434
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...