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Пик регистрации новых случаев еще будет - Абаев о коронавирусе

Чем точнее будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится, заявил министр.

Фото : gorodfinansov.ru23 марта 2020, 17:09

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев считает, что число зараженных коронавирусом в Казахстане в ближайшее время может возрасти, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно признать, что сейчас мы не в состоянии дать точный ответ на этот вопрос. Чем более точно и четко мы будем следовать предписаниям врачей, тем быстрее все это закончится. Мы ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет, - сказал глава МИОР на брифинге в СЦК.

При этом, по его ожиданиям, ситуация может улучшиться в течение месяца.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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