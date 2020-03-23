Один из зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии в Нур-Султане

Больной находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о состоянии зараженных коронавирусом в столице, передает корреспондент zakon.kz.

"У 31 пациента с наличием коронавирусной инфекции состояние удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. У одного пациента состояние стабильно тяжелое без повышения температуры. Ежедневно проводится консилиум междисциплинарной группы по коррекции лечебно-диагностического процесса. На основании клинических данных и лабораторно-диагностических исследований подтверждена двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность первой степени, находится на неинвназивной искусственной вентиляции легких. Лечение проводится согласно клинической протокола коронавирусной инфекции", - сообщила Кисикова на брифинге в акимате.

Она также рассказала о состоянии казахстанки, диагноз которой подтвердился 23 марта. Женщина была в близком контакте с ранее зараженными.

Данная гражданка была госпитализирована в стационар 22 марта по результатам проведенного лабораторного исследования подтверждено наличие коронавирусной инфекции. На сегодняшний день жалоб не предъявляет, без клинических проявлений, температура тела в пределах нормы. Все близкие контакты данного случая ранее были отработаны и госпитализированы. Проводится работа дополнительно по потенциальным контактам по месту жительства и другим местам, - рассказала руководитель столичного Управления здравоохранения.

Отметим, всего на 23 марта в стационарах города данного профиля находятся 1 811 человек, из них в инфекционном и провизорном - 785, в том числе 69 детей до 18 лет. В карантинном - 1 104 человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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