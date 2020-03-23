В Нур-Султане обнаружен цех, где незаконно изготавливали антисептик

Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге.

Злоумышленников задержали при осмотре принадлежавшей им автомашины ГАЗель, сообщает zakon.kz.

22 марта мобильная группа, куда входили сотрудники прокуратуры и полиции, проводили рейдовое мероприятие.

При осмотре ГАЗели были обнаружены 146 пятилитровых бутылей, содержащих бесцветную жидкость с характерным запахом.

На бутылках были наклеены этикетки с надписью "Антисептик". Кроме того, правоохранителями на территории частного дома обнаружен цех, где незаконно хранилось 9 тонн спиртосодержащей жидкости для последующего изготовления антисептиков.

Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге. По данному факту ведется досудебное расследование. Проводится проверка.

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