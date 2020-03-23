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В Нур-Султане обнаружен цех, где незаконно изготавливали антисептик

Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге.

Фото : danceswithwords / Shutterstock23 марта 2020, 20:14

Злоумышленников задержали при осмотре принадлежавшей им автомашины ГАЗель, сообщает zakon.kz.

22 марта мобильная группа, куда входили сотрудники прокуратуры и полиции, проводили рейдовое мероприятие.

При осмотре ГАЗели были обнаружены 146 пятилитровых бутылей, содержащих бесцветную жидкость с характерным запахом.

На бутылках были наклеены этикетки с надписью "Антисептик". Кроме того, правоохранителями на территории частного дома обнаружен цех, где незаконно хранилось 9 тонн спиртосодержащей жидкости для последующего изготовления антисептиков.

Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге. По данному факту ведется досудебное расследование. Проводится проверка.


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