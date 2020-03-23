В Китае выросло число разводов после эпидемии коронавируса

Чиновники объяснили массовое расторжение браков тем, что семьи не выдерживают "испытания карантином, когда пары начинают проводить все время вместе и ссориться по каждому поводу".

Едва в Китае, где вспышка коронавируса пошла на убыль и жизнь начала возвращаться в привычное русло, возобновили работу ЗАГС, как жители Поднебесной в крупных городах массово стали разводиться, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Gobal Times.

Чиновники объяснили массовое расторжение браков тем, что семьи не выдерживают "испытания карантином, когда пары начинают проводить все время вместе и ссориться по каждому поводу". Еще одной причиной называется то, что многие не успели оформить документы до начала эпидемии.

Если верить данным ЗАГСа города Дажоу провинции Сычуань, то за последние три недели подали 300 заявлений, в Сиане провинции Шэньси за сутки поступило 14 прошений от граждан.

В Китае эпидемия коронавируса пошла на спад в середине марта. Эксперты же подчеркивают, что пока жителям страны все равно необходимо "не терять бдительности и не расслабляться".

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