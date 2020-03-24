Пытавшихся пройти через реку в закрытый Алматы задержали бойцы Нацгвардии

Для дальнейшего выяснения обстоятельств все нарушители были переданы сотрудникам полиции.

Военнослужащие Нацгвардии задержали 4-х граждан, которые в районе населенного пункта Абай Алматинской области через реку Аксай пытались проникнуть в закрытый на карантин Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік" (Юг) Национальной гвардии, войсковой наряд во главе со старшим сержантом Канатом Бейсенбаевым заметил двух граждан, приближавшихся в город. В ходе установления обстоятельств выяснилось, что они, перейдя через реку Аксай, направлялись в Алматы. Спустя некоторое время военнослужащими были задержаны еще 2 граждан в данной местности. Для дальнейшего выяснения обстоятельств все нарушители были переданы сотрудникам полиции.

Отметим, что днем ранее 22 марта офицер Нацгвардии старший лейтенант Еркебулан Бейсенбай также задержал одного гражданина на данном участке. При выяснении обстоятельств у него не было разрешения для въезда в город, после чего данный гражданин был передан сотрудникам полиции Карасайского района.

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