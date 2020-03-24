От коронавируса вылечились свыше 100 тысяч зараженных по всему миру

Всего смертей - 16 557

Согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, по всему миру вылечились от коронавируса 101 794 человек, передает zakon.kz.

Всего зафиксировано заражений - 381 499, смертей - 16 557. Наибольшее количество зафиксированных случаев заболевания — около 81,5 тысяч — остается в Китае.

При этом в КНР вылечились около 90 процентов заразившихся — 73,2 тысячи человек. На втором месте по количеству заболевших остается Италия (63,9 тысяч человек). На третьем месте — США (46,3 тысячи человек).

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